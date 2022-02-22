CNN: Блінкен поки не скасував зустрічі з Лавровим
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Блінкен поки не скасував зустрічі з Лавровим, яка має відбутися у четвер, про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Блінкен поки не скасовував зустрічі з Лавровим у четвер, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на джерела у держдепі. Зазначається, однак, що високопосадовці обговорюють це рішення весь день.
Контекст
Володимир Путін, за підсумками Ради Безпеки РФ, звернувся до російського народу. Серед іншого, він заявив, що Україна була створена більшовицькою Росією і пообіцяв "декомунізацію".
Після звернення він підписав укази про визнання так званих "Л/ДНР", а також Договору про співпрацю та взаємодопомогу. В Указі про визнання незалежність квазреспублік також йшла мова про надання військової допомогу з боку РФ.