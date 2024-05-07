Чи можливо буде оскаржили рішення військово-лікарської комісії: роз'яснив офіцер Центральної ВЛК
Київ • УНН
Можливість оскарження рішення військово-лікарської комісії збережена та вдосконалена: оскарження рішення ВЛК тепер розглядатимуться в іншому закладі охорони здоров'я, ніж той, де було ухвалено первинне рішення, для забезпечення неупередженості.
Можливість оскарження рішення військово-лікарської комісії залишили в законодавстві та вдосконалили, заявив в ефірі телемарафону офіцер Центральної військово-лікарської комісії Дмитро Мірошніченко, передає УНН.
Ця процедура лишилась. Крім того, ми її удосконалили. Відтепер, якщо людину оглянула військово-лікарська комісія, вона не згодна з цим висновком і штатна ВЛК приймає рішення, що є підстави людину повторно оглянути, тому що було щось невраховано чи неправильно записано, буває різне, то тепер такий захід буде проводитися в іншому закладі охорони здоров'я. Не в тому, в якому була прийнята постанова, яка відповідно оскаржується. Щоб не та комісія, яка ухвалила рішення, повторного його переглядала. Оскарження нікуди не дінеться
Він також розповів, як будуть визначати придатність чи непридатність військовозобов'язаних.
"Індивідуальну оцінку дещо спростили в цьому положенні, бо визначили більш чіткі критерії для встановлення ступеня придатності – від придатного, до повністю непридатного. Переглянули розклад хвороб, пояснення до нього в таблиці додаткових вимог до стану здоров'я. Переглянули також погляди на визнання придатності чи непридатності осіб, які отримали тяжкі поранення і мають ампутацію чи відсутність, наприклад, органів зору - наразі вони будуть визнані непридатними до військової служби з виключенням з обліку", – сказав Мірошниченко.
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