Чи можливо буде оскаржили рішення військово-лікарської комісії: роз'яснив офіцер Центральної ВЛК

Можливість оскарження рішення військово-лікарської комісії залишили в законодавстві та вдосконалили, заявив в ефірі телемарафону офіцер Центральної військово-лікарської комісії Дмитро Мірошніченко, передає УНН.

Ця процедура лишилась. Крім того, ми її удосконалили. Відтепер, якщо людину оглянула військово-лікарська комісія, вона не згодна з цим висновком і штатна ВЛК приймає рішення, що є підстави людину повторно оглянути, тому що було щось невраховано чи неправильно записано, буває різне, то тепер такий захід буде проводитися в іншому закладі охорони здоров'я. Не в тому, в якому була прийнята постанова, яка відповідно оскаржується. Щоб не та комісія, яка ухвалила рішення, повторного його переглядала. Оскарження нікуди не дінеться