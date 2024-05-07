Возможно ли будет обжаловать решение военно-врачебной комиссии: разъяснил офицер Центральной ВВК

Возможность обжалования решения военно-врачебной комиссии оставили в законодательстве и усовершенствовали, заявил в эфире телемарафона офицер Центральной военно-врачебной комиссии Дмитрий Мирошниченко, передает УНН.

Эта процедура осталась. Кроме того, мы ее усовершенствовали. Отныне, если человека осмотрела военно-врачебная комиссия, он не согласен с этим выводом и штатная ВВК принимает решение, что есть основания человека повторно осмотреть, потому что было что-то неучтено или неправильно записано, бывает разное, то теперь такое мероприятие будет проводиться в другом учреждении здравоохранения. Не в том, в котором было принято постановление, которое соответственно обжалуется. Чтобы не та комиссия, которая приняла решение, повторного его пересматривала. Обжалование никуда не денется - заявил Мирошниченко.

Он также рассказал, как будут определять пригодность или непригодность военнообязанных.

"Индивидуальную оценку несколько упростили в этом положении, потому что определили более четкие критерии для установления степени годности - от годного, до полностью непригодного. Пересмотрели расписание болезней, объяснения к нему в таблице дополнительных требований к состоянию здоровья. Пересмотрели также взгляды на признание пригодности или непригодности лиц, получивших тяжелые ранения и имеющих ампутацию или отсутствие, например, органов зрения - сейчас они будут признаны непригодными к военной службе с исключением с учета", - сказал Мирошниченко.

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