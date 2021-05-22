Чотирма поєдинками стартував чемпіонат світу з хокею

Деталі

У першому поєдинку змагань відбулося одразу 13 закинутих шайб. Збірна Німеччини розгромила Італію — 9:4.

Сенсаційний результат відбувся у протистоянні Канади із господарями світової першості — Латвією. Родоначальники хокею зазнали поразки 0:2 через пропущені шайби від Оскара Батні та Мікса Індрашиса.

Цей успіх став першим для латвійської збірної в матчах з “кленовим листям” на великих міжнародних турнірах — ЧС і Олімпіаду. Раніше кращим результатом була нічия на чемпіонаті світу 1997 року.

Крім того відзначимо, що Словаччина обіграла Білорусь — 5:2, а Росія здолала Чехію (4:3).

Доповнення

Чемпіонат світу буде проходити в Ризі з 21 травня по 6 червня.