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Чотирма поєдинками стартував чемпіонат світу з хокею

Київ • УНН

 • 17145 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. У Латвії відбулися стартові чотири поєдинки чемпіонату світу з хокею, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

Чотирма поєдинками стартував чемпіонат світу з хокею

Деталі

У першому поєдинку змагань відбулося одразу 13 закинутих шайб. Збірна Німеччини розгромила Італію — 9:4.

Сенсаційний результат відбувся у протистоянні Канади із господарями світової першості — Латвією. Родоначальники хокею зазнали поразки 0:2 через пропущені шайби від Оскара Батні та Мікса Індрашиса.

Цей успіх став першим для латвійської збірної в матчах з “кленовим листям” на великих міжнародних турнірах — ЧС і Олімпіаду. Раніше кращим результатом була нічия на чемпіонаті світу 1997 року.

Крім того відзначимо, що Словаччина обіграла Білорусь — 5:2, а Росія здолала Чехію (4:3).

Доповнення

Чемпіонат світу буде проходити в Ризі з 21 травня по 6 червня.

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