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Четырьмя поединками стартовал чемпионат мира по хоккею

Киев • УНН

 • 17145 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В Латвии состоялись стартовые четыре поединка чемпионата мира по хоккею, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Четырьмя поединками стартовал чемпионат мира по хоккею

Детали

В первом поединке соревнований состоялось сразу 13 заброшенных шайб. Сборная Германии разгромила Италию - 9: 4.

Сенсационный результат состоялся в противостоянии Канады с хозяевами мирового первенства - Латвией. Родоначальники хоккея потерпели поражение 0: 2 через пропущенные шайбы от Оскара Батне и Микса Индрашиса.

Этот успех стал первым для латвийской сборной в матчах с "кленовыми листьями" на крупных международных турнирах - ЧМ и Олимпиаду. Ранее лучшим результатом была ничья на чемпионате мира 1997 года.

Кроме того отметим, что Словакия обыграла Беларусь - 5: 2, а Россия одолела Чехию (4: 3).

Дополнение

Чемпионат мира будет проходить в Риге с 21 мая по 6 июня.

Украинские Национальные Новости

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