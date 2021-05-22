Четырьмя поединками стартовал чемпионат мира по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Латвии состоялись стартовые четыре поединка чемпионата мира по хоккею, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Детали
В первом поединке соревнований состоялось сразу 13 заброшенных шайб. Сборная Германии разгромила Италию - 9: 4.
Сенсационный результат состоялся в противостоянии Канады с хозяевами мирового первенства - Латвией. Родоначальники хоккея потерпели поражение 0: 2 через пропущенные шайбы от Оскара Батне и Микса Индрашиса.
Этот успех стал первым для латвийской сборной в матчах с "кленовыми листьями" на крупных международных турнирах - ЧМ и Олимпиаду. Ранее лучшим результатом была ничья на чемпионате мира 1997 года.
Кроме того отметим, что Словакия обыграла Беларусь - 5: 2, а Россия одолела Чехию (4: 3).
Дополнение
Чемпионат мира будет проходить в Риге с 21 мая по 6 июня.