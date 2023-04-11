Чотири торнадо за три дні вдарили по Новій Зеландії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Серія торнадо обрушилася на Нову Зеландію: один із них - на північ від столиці країни Веллінгтона вранці у вівторок, знявши дахи з будинків і поранивши одну людину, а другий торнадо приземлився далі на північ, пише УНН.
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У заяві Wellington Fire and Emergency говориться, що щонайменше чотири будинки було пошкоджено, дахи були зірвані, а принаймні один будинок відірвався від паль. New Zealand Herald також повідомляє, що підліток перебуває в лікарні після того, як будівля, в якій він спав, була зруйнована.
Пожежна служба та надзвичайна ситуація також підтвердили, що друге невелике торнадо обрушилося на Таранакі, який знаходиться на західному узбережжі Північного острова країни, раніше у вівторок, коли було пошкоджено більше будинків.
Торнадо послідували за двома днями дикої погоди у Новій Зеландії. Близько 10 будинків у найбільшому місті Нової Зеландії Окленді нині непридатні для проживання після торнадо в неділю та подальшої шкоди, завданої торнадо у північній частині Південного острова у понеділок.
Синоптик країни, Metservice, попереджає, що у вівторок у деяких частинах Північного острова можуть бути інші суворі погодні умови, включаючи торнадо.
Торнадо відносно рідкісні у Новій Зеландії.