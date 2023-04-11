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Четыре торнадо за три дня ударили по Новой Зеландии

Четыре торнадо за три дня ударили по Новой Зеландии

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Серия торнадо обрушилась на Новую Зеландию: один из них - к северу от столицы страны Веллингтона утром во вторник, сняв крыши с домов и ранив одного человека, а второй торнадо приземлился дальше на север, пишет УНН.

Детали

В заявлении Wellington Fire and Emergency говорится, что по меньшей мере четыре дома были повреждены, крыши были сорваны, а по крайней мере один дом оторвался от свай. New Zealand Herald также сообщает, что подросток находится в больнице после того, как здание, в котором он спал, было разрушено.

Пожарная служба и служба по чрезвычайным ситуациям также подтвердили, что второй небольшой торнадо обрушился на Таранаки, который находится на западном побережье Северного острова страны, ранее во вторник, когда было повреждено больше домов.

Торнадо последовали за двумя днями дикой погоды в Новой Зеландии. Около 10 домов в крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде в настоящее время непригодны для проживания после торнадо в воскресенье и дальнейшего ущерба, нанесенного торнадо в северной части Южного острова в понедельник.

Синоптик страны, Metservice, предупреждает, что во вторник в некоторых частях Северного острова могут быть другие суровые погодные условия, включая торнадо.

Торнадо относительно редки в Новой Зеландии.

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