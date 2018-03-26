Чотири факти про український ринок м'яса

ФАКТ №1. За січень-лютий 2018 року в Україні було вироблено 387,8 тис. тонн м’яса всіх видів у забійній вазі, що на 0,7 тис. тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, виробництво м’яса птиці зросло на 4,8%, виробництво яловичини та свинини — впало на 3,2% та 5% відповідно.

ФАКТ №2. За цей період поголів’я птиці зросло на 1,4%, поголів’я свиней та ВРХ — скоротилося на 7,7% та 5,3% відповідно.

ФАКТ №3. Україна продовжує нарощувати експорт м’яса та м’ясопродуктів. Всього за два місяці цього року Україна експортувала 54 тис. тонн відповідного продукту, що на 28,6% більше, ніж роком раніше. Серед усіх видів м’яса, пальму першості по експорту тримає курятина.

“Провідною позицією вітчизняного експорту залишається м’ясо птиці, частка якого у загальних обсягах становить біля 81%, або 44 тис. тонн, що на 12 тис. тонн більше, ніж роком раніше. Найбільшим попитом українське м’ясо птиці у поточному році користується в Іраку, Нідерландах, Словаччині”, — підкреслили в асоціації і додали, що на сьогодні саме птиця лишається найбільш вживаним м’ясом для українців.

ФАКТ №4. У структурі споживання м’яса українцями за перші два місяці року найбільш вагомою залишається частка птиці — 48% та свинини — 42%, на яловичину припадає всього 10%“.

Додамо, що не лише в Україні, а й в усьому світі птиця впевнено тримає статус “найбільш вживаного м’яса”.

Нагадаємо, ринки курятини та соняшникової олії визнані найорганізованішими в Україні.