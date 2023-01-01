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Чорношкірий "зек" родом з Кот д‘Івуару пішов воювати за ПВК "Вагнера"

Чорношкірий "зек" родом з Кот д‘Івуару пішов воювати за ПВК "Вагнера"

Київ • УНН

 • 385613 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. "Доброволець" із Кот-д’Івуару із позивним "Світинь" приєднався до групи "Вагнер", передає УНН з посиланням на СтратКом ЗСУ в Telegram.

Цитата

"До якого ступеню вже "опущений" і обезцінений "бренд" Вагнера і сама рашка в цілому, якщо вже от такі персонажі воюють. Чорношкірий "зек" родом з Кот д‘Івуару пішов воювати за "эта мой родин асбаждить...." Цікаво, що він буде співати, коли попаде в полон, якщо попаде...", - йдеться в повідомленні.

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