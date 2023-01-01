Чернокожий "зек" родом из Кот д'Ивуара пошел воевать за ЧВК "Вагнера"

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"К какой степени уже "опущен" и обесценен "бренд" Вагнера и сама рашка в целом, если уж вот такие персонажи воюют. Чернокожий "зек" родом из Кот д‘Ивуару пошел воевать "эта мой родин асбаждить...." Интересно, что он будет петь, когда попадет в плен, если попадет...", - говорится в сообщении.