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13 марта, 13:47 • 131603 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 125411 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

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Чернокожий "зек" родом из Кот д'Ивуара пошел воевать за ЧВК "Вагнера"

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. "Доброволец" из Кот-д’Ивуара с позывным "Светинь" присоединился к группе "Вагнер", передает УНН со ссылкой на СтратКом ВСУ в Telegram.

Цитата

"К какой степени уже "опущен" и обесценен "бренд" Вагнера и сама рашка в целом, если уж вот такие персонажи воюют. Чернокожий "зек" родом из Кот д‘Ивуару пошел воевать "эта мой родин асбаждить...." Интересно, что он будет петь, когда попадет в плен, если попадет...", - говорится в сообщении.

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