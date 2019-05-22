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"Чорноморець" завдав поразки "Карпатам" у матчі аутсайдерів УПЛ

"Чорноморець" завдав поразки "Карпатам" у матчі аутсайдерів УПЛ

Київ • УНН

 • 7854 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. На стадіоні “Чорноморець” в Одесі однойменний клуб за участі 3962 уболівальників приймав львівські “Карпати”, повідомляє кореспондент УНН.

Швидкий гол на 9 хвилині ісландського легіонера клубу з Південної Пальміри Арні Вільхамссона ударом під хрестовину воріт, дозволив господарям довгий час втримувати лідируючу позицію. Тільки на 74 хвилині арбітр призначив пенальті по воротах “моряків” за гру рукою польового гравця. З точки прицільно пробив Сергій Мякушко — 1:1.

Вже у наступній атаці господарі результативно розіграли кутовий після якого забив росіянин Сергій Павлов. Згодом усі питання зняв Дмитро Рижук — 3:1.

Примітно, що “Чорноморець” перервав безвиграшну серію з 7 матчів у протистояннях з “Карпатами”, але з 25 очками все ще замикає турнірну таблицю. “Карпати” мають 29 балів — 10 сходинка.

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