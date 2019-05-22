"Черноморец" нанес поражение "Карпатам" в матче аутсайдеров УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. На стадионе “Черноморец” в Одессе одноименный клуб с участием 3962 болельщиков принимал львовские “Карпаты”, сообщает корреспондент УНН.
Быстрый гол на 9 минуте исландского легионера клуба из Южной Пальмиры Арни Вильхамссона ударом под крестовину ворот, позволил хозяевам долгое время удерживать лидирующую позицию. Только на 74 минуте арбитр назначил пенальти по воротам “моряков” за игру рукой полевого игрока. С точки прицельно пробил Сергей Мякушко — 1:1.
Уже в следующей атаке хозяева результативно разыграли угловой после которого забил россиянин Сергей Павлов. Впоследствии все вопросы снял Дмитрий Рыжук — 3:1.
Примечательно, что “Черноморец” прервал безвыигрышную серию из 7 матчей в противостоянии с “Карпатами”, но с 25 очками все еще замыкает турнирную таблицу. “Карпаты” имеют 29 баллов — 10 ступень.