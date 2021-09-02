"Чорноморець" орендував захисника "Динамо"

Що відомо

Термін орендної угоди – до завершення сезону 2021/2022.

Деталі

У минулому сезоні Вантух виступав за "Олександрію", де за сезон 2020/2021 провів 20 матчів (17 у чемпіонаті та 3 в Кубку), з яких 19 у стартовому складі (16 у чемпіонаті, 3 у Кубку), і забив 2 м'ячі (1 у чемпіонаті, 1 у Кубку).

До оренди в "Олександрію" також на правах оренди виступав за "Олімпік".

Нагадаємо

Збірна Франції у меншості зіграла внічию у грі з Боснією та Герцеговиною.