"Чорноморець" орендував захисника "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. ФК "Динамо" Київ та ФК "Чорноморець" досягли угоди про перехід до одеського клубу на правах оренди 23-річного захисника "біло-синіх" Романа Вантуха, передає УНН з посиланням на сайт "Динамо".
Що відомо
Термін орендної угоди – до завершення сезону 2021/2022.
Деталі
У минулому сезоні Вантух виступав за "Олександрію", де за сезон 2020/2021 провів 20 матчів (17 у чемпіонаті та 3 в Кубку), з яких 19 у стартовому складі (16 у чемпіонаті, 3 у Кубку), і забив 2 м'ячі (1 у чемпіонаті, 1 у Кубку).
До оренди в "Олександрію" також на правах оренди виступав за "Олімпік".
Нагадаємо
Збірна Франції у меншості зіграла внічию у грі з Боснією та Герцеговиною.