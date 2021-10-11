Чорна п'ятниця: у Великій Британії очікують бум покупок через можливий дефіцит ближче до Різдва
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Великій Британії прогнозують, що цього року кількість відвідувань магазинів у "чорну п'ятницю" збільшиться, оскільки споживачі занепокоєні проблемами з ланцюжком поставок, через що покупці рано закуповуватимуть запаси на Різдво, пише УНН з посиланням на Sky News.
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Аналітична компанія Springboard прогнозує, що на тижні, що починається 21 листопада, очікується найбільше зростання відвідуваності магазинів, на 7,9% в порівнянні з попереднім тижнем, у сезонний період шопінгу. Такі цифри можна порівняти з прогнозом зростання на 6,5% за останній тиждень перед Різдвом.
"Розуміння широкими верствами споживачів потенційних проблем з поставками в це Різдво, ймовірно, призведе до того, що споживачі перенесуть свої різдвяні покупки на листопад, щоб гарантувати доступність бажаних подарунків", - йдеться в звіті.
Деякі магазини, в тому числі магазин іграшок The Entertainer, вже закликали покупців купувати подарунки раніше, враховуючи ймовірність дефіциту ближче до Різдва.
За даними Springboard, протягом шеститижневого періоду святкових покупок - з 21 листопада по 4 січня - очікується, що відвідуваність буде на 17,4% нижче, ніж в 2019 році.
Додамо
Паніка серед населення зумовлена браком далекобійників, через що виникають проблеми з поставками. На тлі цього британці у вересні масово скуповували паливо. З початку жовтня ситуація, за повідомленнями, дещо покращилася.