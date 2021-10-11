Черная пятница: в Великобритании ожидают бум покупок из-за возможного дефицита ближе к Рождеству
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Великобритании прогнозируют, что в этом году количество посещений магазинов в "черную пятницу" увеличится, поскольку потребители обеспокоены проблемами с цепочкой поставок, из-за чего покупатели рано закупать запасы на Рождество, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Аналитическая компания Springboard прогнозирует, что на неделе, начинающейся 21 ноября, ожидается наибольший рост посещаемости магазинов, на 7,9% по сравнению с предыдущей неделей, в сезонный период шопинга. Такие цифры можно сравнить с прогнозом роста на 6,5% за последнюю неделю перед Рождеством.
"Понимание широкими слоями потребителей потенциальных проблем с поставками в это Рождество, вероятно, приведет к тому, что потребители перенесут свои рождественские покупки на ноябрь, чтобы гарантировать доступность желаемых подарков", - говорится в отчете.
Некоторые магазины, в том числе магазин игрушек The Entertainer, уже призвали покупателей покупать подарки раньше, учитывая вероятность дефицита ближе к Рождеству.
По данным Springboard, в течение шестинедельного периода праздничных покупок - с 21 ноября по 4 января - ожидается, что посещаемость будет на 17,4% ниже, чем в 2019 году.
Добавим
Паника среди населения обусловлена недостатком дальнобойщиков, из-за чего возникают проблемы с поставками. На фоне этого британцы в сентябре массово скупали топливо. С начала октября ситуация, по сообщениям, несколько улучшилась.