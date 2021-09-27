Через брак далекобійників: у Великій Британії панічно скуповують паливо
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Британці масово скуповують паливо на тлі проблем із постачанням через брак далекобійників. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Станом на сьогодні, 27 вересня, у 90% британських автозаправних станцій у великих містах Англії закінчилося паливо, тому що люди масово його скуповують. Паніка серед населення зумовлена браком далекобійників, через що виникають проблеми з постачанням. Повідомляють, що більшість заправних станцій закрили, тому що вичерпали усі запаси бензину.
У неділю британська транснаціональна нафтогазова компанія BP заявила, що майже в третині її автозаправних станцій закінчилися два основні сорти пального, оскільки панічні закупівлі змусили уряд зупинити дію законів про конкуренцію й дозволити компаніям працювати разом, щоб зменшити дефіцит.
“Цей крок дозволить уряду конструктивно працювати з виробниками палива, постачальниками, перевізниками і роздрібними торговцями, щоб звести до мінімуму збої в роботі”, — ідеться у повідомленні.
Британські підприємства роздрібної торгівлі просять уряд розв’язати проблему з браком далекобійників найближчі 10 днів.
Наразі у Великій Британії планує долучити армію для доправлення пального. Також у неділю уряд оголосив про плани надати тимчасові візи 5 тис. іноземним водіям вантажівок.
Нагадаємо
Навесні повідомляли, що остаточне рішення Білорусі про припинення постачання бензину А-95 в Україну призведе до різкого сплеску цін на пальне.