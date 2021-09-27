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Из-за нехватки дальнобойщиков: в Великобритании панически скупают топливо

Из-за нехватки дальнобойщиков: в Великобритании панически скупают топливо

Киев  •  УНН

 • 21134 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Британцы массово скупают топливо на фоне проблем с поставками из-за нехватки дальнобойщиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На сегодня, 27 сентября, в 90% британских автозаправочных станций в крупных городах Англии закончилось топливо, потому что люди массово его скупают. Паника среди населения обусловлена недостатком дальнобойщиков, из-за чего возникают проблемы с поставками. Сообщают, что большинство заправочных станций закрыли, потому что исчерпались все запасы бензина.

В воскресенье британская транснациональная нефтегазовая компания BP заявила, что почти в трети ее автозаправочных станциях закончились два основных сорта горючего, поскольку панические закупки заставили правительство приостановить действие законов о конкуренции и позволить компаниям работать вместе, чтобы уменьшить дефицит.

“Этот шаг позволит правительству конструктивно работать с производителями топлива, поставщиками, перевозчиками и розничными торговцами, чтобы свести к минимуму сбои в работе”, — говорится в сообщении.

Британские предприятия розничной торговли просят правительство решить проблему с нехваткой дальнобойщиков в ближайшие 10 дней.

Сейчас в Великобритании планирует привлечь армию для доставки горючего. Также в воскресенье правительство объявило о планах предоставить временные визы 5 тыс. иностранным водителям грузовиков.

Напомним

Весной сообщали, что окончательное решение Беларуси о прекращении поставок бензина А-95 в Украину приведет к резкому всплеску цен на горючее.

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