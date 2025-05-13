Чому подорожчали хліб та м'ясо - відповідь НБУ

Ціни на хліб та м'ясо в Україні зросли через збільшення витрат на сировину та оплату праці, повідомили у НБУ, пише УНН.

Подорожчання продовольчої сировини та подальше збільшення витрат підприємств на оплату праці призвели до стрімкішого зростання цін на хліб і хлібопродукти, а також м'ясопродукти - зазначили у Нацбанку.

Водночас, як повідомляється, здорожчання олії незначно сповільнилося під впливом стабілізації цін на зовнішніх ринках, а зростання пропозиції сприяло повільнішому здорожчанню окремих молокопродуктів.

Загалом темпи зростання вартості оброблених продовольчих товарів у квітні, як вказано, не змінилися (17,3% р/р).

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