Чому подорожчали хліб та м'ясо - відповідь НБУ
Київ • УНН
За даними НБУ, збільшення витрат на сировину та оплату праці призвело до подорожчання хліба та м'яса. Ціни на олію стабілізувалися, а на молокопродукти зростання сповільнилося.
Ціни на хліб та м'ясо в Україні зросли через збільшення витрат на сировину та оплату праці, повідомили у НБУ, пише УНН.
Подорожчання продовольчої сировини та подальше збільшення витрат підприємств на оплату праці призвели до стрімкішого зростання цін на хліб і хлібопродукти, а також м'ясопродукти
Водночас, як повідомляється, здорожчання олії незначно сповільнилося під впливом стабілізації цін на зовнішніх ринках, а зростання пропозиції сприяло повільнішому здорожчанню окремих молокопродуктів.
Загалом темпи зростання вартості оброблених продовольчих товарів у квітні, як вказано, не змінилися (17,3% р/р).
Приморозки вплинули на ціни на продукти - НБУ13.05.25, 09:36 • 1390 переглядiв