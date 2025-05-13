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ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 3,3%
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Чому подорожчали хліб та м'ясо - відповідь НБУ

Київ • УНН

 • 928 перегляди

За даними НБУ, збільшення витрат на сировину та оплату праці призвело до подорожчання хліба та м'яса. Ціни на олію стабілізувалися, а на молокопродукти зростання сповільнилося.

Чому подорожчали хліб та м'ясо - відповідь НБУ
kyivcity.gov.ua

Ціни на хліб та м'ясо в Україні зросли через збільшення витрат на сировину та оплату праці, повідомили у НБУ, пише УНН.

Подорожчання продовольчої сировини та подальше збільшення витрат підприємств на оплату праці призвели до стрімкішого зростання цін на хліб і хлібопродукти, а також м'ясопродукти

- зазначили у Нацбанку.

Водночас, як повідомляється, здорожчання олії незначно сповільнилося під впливом стабілізації цін на зовнішніх ринках, а зростання пропозиції сприяло повільнішому здорожчанню окремих молокопродуктів.

Загалом темпи зростання вартості оброблених продовольчих товарів у квітні, як вказано, не змінилися (17,3% р/р).

Приморозки вплинули на ціни на продукти - НБУ13.05.25, 09:36 • 1390 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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