Почему подорожали хлеб и мясо - ответ НБУ
Киев • УНН
По данным НБУ, увеличение расходов на сырье и оплату труда привело к подорожанию хлеба и мяса. Цены на масло стабилизировались, а на молокопродукты рост замедлился.
Цены на хлеб и мясо в Украине выросли из-за увеличения затрат на сырье и оплату труда, сообщили в НБУ, пишет УНН.
Подорожание продовольственного сырья и дальнейшее увеличение расходов предприятий на оплату труда привели к более стремительному росту цен на хлеб и хлебопродукты, а также мясопродукты
В то же время, как сообщается, подорожание масла незначительно замедлилось под влиянием стабилизации цен на внешних рынках, а рост предложения способствовал более медленному подорожанию отдельных молокопродуктов.
В целом темпы роста стоимости обработанных продовольственных товаров в апреле, как указано, не изменились (17,3% г/г).
Заморозки повлияли на цены на продукты - НБУ13.05.25, 09:36 • 1034 просмотра