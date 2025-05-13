Почему подорожали хлеб и мясо - ответ НБУ

Цены на хлеб и мясо в Украине выросли из-за увеличения затрат на сырье и оплату труда, сообщили в НБУ, пишет УНН.

Подорожание продовольственного сырья и дальнейшее увеличение расходов предприятий на оплату труда привели к более стремительному росту цен на хлеб и хлебопродукты, а также мясопродукты - отметили в Нацбанке.

В то же время, как сообщается, подорожание масла незначительно замедлилось под влиянием стабилизации цен на внешних рынках, а рост предложения способствовал более медленному подорожанию отдельных молокопродуктов.

В целом темпы роста стоимости обработанных продовольственных товаров в апреле, как указано, не изменились (17,3% г/г).

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