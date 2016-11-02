Чоловіка засудили до п'яти років ув'язнення за зберігання наркотиків на Київщині

Встановлено, що 46-річний, раніше судимий за аналогічний злочин, чоловік влітку поточного року зірвав рослини коноплі для виготовлення наркотичного засобу для власного вживання.

У подальшому, чоловік виготовив із зібраної коноплі особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс вагою більше ніж півкілограма.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.2 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.

Правопорушника засудили до п'яти років та двох місяців позбавлення волі.