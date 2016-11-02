Мужчину приговорили к пяти годам заключения за хранение наркотиков в Киевской области

Установлено, что 46-летний, ранее судимый за аналогичное преступление мужчина летом текущего года сорвал растения конопли для изготовления наркотического средства для личного употребления.

В дальнейшем, он изготовил из собранной конопли наркотическое средство - каннабис весом более полукилограмма.

Действия обвиняемого квалифицировали по ч.2 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

Правонарушителя приговорили к пяти годам и двум месяцам лишения свободы.