Чоловіка, який майже 100 разів "мінував" будівлі, затримали в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. На Святошино в Києві затримали анонімного "мінера", який 98 разів повідомляв про замінування різних приміщень. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Так, лише упродовж однієї доби 67-річний киянин 16 разів телефонував за номером “102” та повідомляв про загрозу вибуху різних установ. Наразі вже встановлено, що з жовтня минулого року він зробив 106 викликів до поліції і в 98 випадках “мінував” всілякі приміщення.
Відомості про подію внесли до ЄРДР за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Правоохоронці також з’ясували, що цей правопорушник зловживає алкогольними напоями і під впливом оковитої постійно телефонує до поліції та в інші установи. Окрім цього, він ще перебуває на обліку у соціотерапії та психоневрологічному диспансері.