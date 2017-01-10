Мужчину, который почти 100 раз "минировал" здания, задержали в Киеве

Так, только в течение суток 67-летний киевлянин 16 раз звонил по номеру "102" и сообщал об угрозе взрыва различных учреждений. Сейчас уже установлено, что с октября прошлого года он сделал 106 вызовов в полицию и в 98 случаях "минировал" различные помещения.

Сведения о событии внесли в ЕРДР по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Правоохранители также выяснили, что этот преступник злоупотребляет алкогольными напитками и под влиянием водки постоянно звонит в полицию и в другие учреждения. Кроме этого, он еще находится на учете в социотерапии и психоневрологическом диспансере.