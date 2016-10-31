Чоловіка у Києві судитимуть за крадіжку ліфтового обладнання
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Києві судитимуть злодія, який вкрав ліфтове обладнання у 40 багатоповерхівках на Подолі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
Так, упродовж року раніше судимий житель столиці за допомогою спеціальних інструментів викрав ліфтові катушки у 63 під’їздах у житлових будинках. Загалом, своїми діями зловмисник вивів з ладу ліфти у 40 багатоповерхівках та спричинив збитків на суму понад 130 тис. гривень.
Наразі відносно обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Прокуратура направила до суду обвинувальний акт відносно 28-річного киянина, за вчинене йому загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.