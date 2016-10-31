Мужчину в Киеве будут судить за кражу лифтового оборудования

Так, в течение года ранее судимый житель столицы с помощью специальных инструментов похитил лифтовые катушки в 63 подъездах в жилых домах. В общем, своими действиями злоумышленник вывел из строя лифты в 40 многоэтажках и нанес ущерб на сумму более 130 тыс. гривен.

Сейчас в отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 28-летнего киевлянина, за совершенное ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.