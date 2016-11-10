Чоловіка пенсіонерки затримано за вбивство дружини на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Поліцейські розкрили вбивство пенсіонерки у Калинівському районі Вінницької області. про це УНН повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.
Вчора, 9 листопада, близько 15 години в поліцію надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про смерть 74-річної жительки села Жигалівка.
Правоохоронці встановили причетність до злочину 80-річного чоловіка вбитої. За попередніми даними, чоловік розправився з дружиною через сварку на побутовому грунті, завдавши їй чашкою кілька ударів по голові.
Свої дії літній чоловік пояснити не міг. Підозрюваного затримано, вирішується питання про направлення його на проходження судово-психіатричної експертизи.
За вказаним фактом слідчим відділом поліції внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України .
За такий злочин передбачено покарання до 15 років ув’язнення.