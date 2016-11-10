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15 марта, 19:03 • 111357 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155561 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130914 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123939 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108977 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103625 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100186 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Мужа пенсионерки задержали за убийство жены в Винницкой области

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Полицейские раскрыли убийство пенсионерки в Калиновском районе Винницкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

Вчера, 9 ноября, около 15:00 в полицию поступило сообщение от врачей скорой помощи о смерти 74-летней жительницы села Жигаловка.

Правоохранители установили причастность к преступлению 80-летнего мужа убитой. По предварительным данным, мужчина расправился с женой из-за ссоры на бытовой почве, нанеся ей чашкой несколько ударов по голове.

Свои действия мужчина объяснить не мог. Подозреваемый задержан, решается вопрос о направлении его на прохождение судебно-психиатрической экспертизы.

По данному факту следственным отделом полиции внесены сведения в ЕРДР по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

За такое преступление предусмотрено наказание до 15 лет заключения.

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