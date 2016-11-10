Мужа пенсионерки задержали за убийство жены в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Полицейские раскрыли убийство пенсионерки в Калиновском районе Винницкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.
Вчера, 9 ноября, около 15:00 в полицию поступило сообщение от врачей скорой помощи о смерти 74-летней жительницы села Жигаловка.
Правоохранители установили причастность к преступлению 80-летнего мужа убитой. По предварительным данным, мужчина расправился с женой из-за ссоры на бытовой почве, нанеся ей чашкой несколько ударов по голове.
Свои действия мужчина объяснить не мог. Подозреваемый задержан, решается вопрос о направлении его на прохождение судебно-психиатрической экспертизы.
По данному факту следственным отделом полиции внесены сведения в ЕРДР по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
За такое преступление предусмотрено наказание до 15 лет заключения.