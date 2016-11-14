Чоловіка із наркотиками затримали в Черкасах
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Черкасах по вулиці Різдвяній, під час перевірки будинку, піший патруль виявив чоловіка з наркотиками, повідомили у прес-службі патрульної поліції Черкас, пише УНН-Центр.
Так, у під’їзді будинку на третьому поверсі правоохоронці виявили 33-річного жителя міста, поведінка якого викликала підозри. Поверхнева перевірка показала, що чоловік мав при собі заборонені речі. Паперовий згорток з невідомою речовиною він відразу викинув. Інспектори викликали слідчо-оперативну групу.
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По приїзді, слідчі розгорнули пакунок і виявили подрібнену, суху речовину рослинного походження зеленого кольору та вилучили її на експертизу.
Чоловіка доставили до міського відділу поліції.