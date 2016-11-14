Мужчину с наркотиками задержали в Черкассах
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 14 ноября. УНН. В Черкассах по улице Рождественской, при проверке дома, пеший патруль обнаружил мужчину с наркотиками, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черкасс, пишет УНН-Центр.
Так, в подъезде дома на третьем этаже правоохранители обнаружили 33-летнего жителя города, поведение которого вызвало подозрения. Поверхностная проверка показала, что мужчина имел при себе запрещенные вещи. Бумажный сверток с неизвестным веществом он сразу выбросил. Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.
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По приезде, следователи развернули сверток и обнаружили измельченное, сухое вещество растительного происхождения зеленого цвета и изъяли его на экспертизу.
Мужчину доставили в городской отдел полиции.