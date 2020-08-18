Чоловік забив до смерті співмешканку в Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 серпня. УНН. Кіровський районний суд у повному обсязі задовольнив клопотання слідчого, погоджене з процесуальним прокурором, щодо застосування міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб кропивничанину, який забив до смерті цивільну дружину. Про це УНН поінформували прокуратурі Кіровоградської області.
“Досудове розслідування кримінального провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілої ( ч.2 ст. 121 КК України), здійснюють органи поліції під процесуальним керівництвом Кіровоградської місцевої прокуратури”, — зазначили в пресслужбі.
Трагічна подія сталася 13 серпня 2020 року.
За даними слідства, між чоловіком та його співмешканкою виник конфлікт, під час якого підозрюваний наніс жінці чисельні удари кулаками рук та ногами в область голови, грудної клітини та кінцівок. У результаті спричинених тілесних ушкоджень жінка померла на місці. З метою приховування вчиненого злочину, чоловік зателефонував до служби 102 та повідомив, що знайшов співмешканку у дворі з чисельними тілесними ушкодженнями.
Чоловіка взяли під варту у залі суду. За скоєне йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Донеччині за жорстоке вбивство людини заарештовано двох чоловіків.