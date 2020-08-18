Мужчина забил до смерти сожительницу в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 августа. УНН. Кировский районный суд в полном объеме удовлетворил ходатайство следователя, согласованное с процессуальным прокурором, относительно применения меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток в отношении кропивничанина, который забил до смерти гражданскую жену. Об этом УНН сообщили прокуратуре Кировоградской области.
"Досудебное расследование уголовного производства по факту причинения телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей (ч.2 ст. 121 УК Украины), осуществляют органы полиции под процессуальным руководством Кировоградской местной прокуратуры", - отметили в пресс-службе.
Трагическое событие произошло 13 августа 2020 года.
По данным следствия, между мужчиной и сожительницей возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес женщине множественные удары кулаками рук и ногами в область головы, грудной клетки и конечностей. В результате нанесенных телесных повреждений женщина скончалась на месте. С целью сокрытия совершенного преступления, мужчина позвонил в службу 102 и сообщил, что нашел сожительницу во дворе с многочисленными телесными повреждениями.
Мужчину взяли под стражу в зале суда. За содеянное ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Донецкой области за жестокое убийство человека арестованы двое мужчин.