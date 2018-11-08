Чоловік, який застрелив 12 людей у барі в США, виявився екс-військовим

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Чоловіка, якого підозрюють в нападі із застосуванням вогнепальної зброї та вбивстві щонайменше 12 осіб у барі в каліфорнійському місті Таузанд-Окс, ідентифікували як 28-річного Йена Дейва Лонга. За інформацією міністерства оборони США, Лонг служив у корпусі морської піхоти США з серпня 2008 року по березень 2013 року, передає УНН з посиланням на CNN.