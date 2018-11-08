Чоловік, який застрелив 12 людей у барі в США, виявився екс-військовим

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Чоловіка, якого підозрюють в нападі із застосуванням вогнепальної зброї та вбивстві щонайменше 12 осіб у барі в каліфорнійському місті Таузанд-Окс, ідентифікували як 28-річного Йена Дейва Лонга. За інформацією міністерства оборони США, Лонг служив у корпусі морської піхоти США з серпня 2008 року по березень 2013 року, передає УНН з посиланням на CNN.

За повідомленням міністерства, підозрюваний був морпіхом з серпня 2008 року по березень 2013 року.

На прес-конференції шериф округу Вентура Джефф Дін також заявив, що Лонг використовував як знаряддя вбивства Глок 45 калібру. За його словами, підозрюваний застрелився.

Коли правоохоронці увійшли в бар, він уже був мертвим, сказав шериф.

Повідомляється, що внаслідок стрільби постраждала 21 людина.

Нагадаємо, у місті Таузанд-Окс, штат Каліфорнія, внаслідок стрілянини, що сталась в середу ввечері в барі, загинуло 13 людей – 12 жертв і нападник.

Як повідомляв УНН, за словами правоохоронців, вночі у барі Borderline Bar&Grill пролунало щонайменше 30 пострілів.

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