Мужчина, застреливший 12 человек в баре в США, оказался экс-военным
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Мужчину, которого подозревают в нападении с применением огнестрельного оружия и убийстве по меньшей мере 12 человек в баре в калифорнийском городе Таузанд-Окс, идентифицировали как 28-летнего Йена Дэйва Лонга. По информации министерства обороны США, Лонг служил в корпусе морской пехоты США с августа 2008 года по март 2013 года, передает УНН со ссылкой на CNN.
По сообщению министерства, подозреваемый был морпехом с августа 2008 года по март 2013 года.
На пресс-конференции шериф округа Вентура Джефф Дин также заявил, что Лонг использовал в качестве орудия убийства Глок 45 калибра. По его словам, подозреваемый застрелился.
Когда правоохранители вошли в бар, он уже был мертв, сказал шериф.
Сообщается, что в результате стрельбы пострадал 21 человек.
Напомним, в городе Таузанд-Окс, штат Калифорния, в результате стрельбы, произошедшей в среду вечером в баре, погибли 13 человек - 12 жертв и нападавший.
Как сообщал УНН, по словам правоохранителей, ночью в баре Borderline Bar&Grill прозвучало не менее 30 выстрелов.