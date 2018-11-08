Мужчина, застреливший 12 человек в баре в США, оказался экс-военным

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Мужчину, которого подозревают в нападении с применением огнестрельного оружия и убийстве по меньшей мере 12 человек в баре в калифорнийском городе Таузанд-Окс, идентифицировали как 28-летнего Йена Дэйва Лонга. По информации министерства обороны США, Лонг служил в корпусе морской пехоты США с августа 2008 года по март 2013 года, передает УНН со ссылкой на CNN.