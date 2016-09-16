Чоловік влаштував сутичку з депутатом у міськраді Кропивницького
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 вересня. УНН. Сьогодні, 16 вересня, ще до початку п'ятого засідання четвертої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання, молодий чоловік з пов’язкою "Правого сектору" влаштував сутичку з депутатом міської ради Олександром Артюхом, передає кореспондент УНН.
Сутичку відразу розборонили інші депутати.
Після інциденту, декілька народних обранців брали слово і вимагали реакції на надзвичайну подію.
"За дверима стоять шість охоронців, але в сесійній залі немає жодного. Треба ставити питання, хто може заходити у залу, треба закрити приміщення для незнайомців, адже жоден з нас не застрахований від такої розправи, навіть міський голова", - сказав депутат міськради Михайло Демченко.
Наразі у міськраду прибули поліцейські для з’ясування обставин пригоди.