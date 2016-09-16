Мужчина устроил потасовку с депутатом в горсовете Кропивницкого
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 сентября. УНН. Сегодня, 16 сентября, еще до начала пятого заседания четвертой сессии Кировоградского городского совета седьмого созыва, молодой человек с повязкой "Правого сектора" устроил потасовку с депутатом городского совета Александром Артюхом, передает корреспондент УНН.
Схватку сразу разняли другие депутаты.
После инцидента, несколько народных избранников брали слово и требовали реакции на чрезвычайное происшествие.
"За дверью стоят шесть охранников, но в сессионном зале нет ни одного. Надо ставить вопрос, кто может заходить в зал, надо закрыть помещение для незнакомцев, ведь никто из нас не застрахован от такой расправы, даже городской голова", - сказал депутат горсовета Михаил Демченко.
Сейчас в горсовет прибыли полицейские для выяснения обстоятельств происшествия.