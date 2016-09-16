Мужчина устроил потасовку с депутатом в горсовете Кропивницкого

Схватку сразу разняли другие депутаты.

После инцидента, несколько народных избранников брали слово и требовали реакции на чрезвычайное происшествие.

"За дверью стоят шесть охранников, но в сессионном зале нет ни одного. Надо ставить вопрос, кто может заходить в зал, надо закрыть помещение для незнакомцев, ведь никто из нас не застрахован от такой расправы, даже городской голова", - сказал депутат горсовета Михаил Демченко.

Сейчас в горсовет прибыли полицейские для выяснения обстоятельств происшествия.