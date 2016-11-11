Чоловік розтрощив сокирою автомобіль батька в Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. В Рівному 24-річного чоловіка, який сокирою рубав автомобіль, затримали патрульні. Інцидент трапився орієнтовно о 22:00 на вулиці Небесної Сотні, повідомила кореспонденту УНН прес-служба патрульної поліції Рівного.
Чоловік бив автомобіль ВАЗ 2102. Поки приїхали патрульні, він розтрощив 2 вікна та пошкодив собі руку.
“Молодик побив автомобіль, щоб помститися батьку. Адже машину успадкував старший брат”, — зауважили в патрульній поліції міста.
Тест на алкоголь показав, що хлопець був напідпитку. В крові виявили 1,1 проміле спиртного.