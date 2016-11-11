Мужчина разбил топором автомобиль отца в Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Ровно 24-летнего мужчину, который топором рубил автомобиль, задержали патрульные. Инцидент произошел ориентировочно в 22:00 на улице Небесной Сотни, сообщила корреспонденту УНН пресс-служба патрульной полиции Ровно.
Мужчина бил автомобиль ВАЗ 2102. Пока приехали патрульные, он разбил 2 окна и повредил себе руку.
"Парень разбил автомобиль, чтобы отомстить отцу. Ведь машину унаследовал старший брат ", - отметили в патрульной полиции города.
Тест на алкоголь показал, что парень был пьян. В крови обнаружили 1,1 промилле спиртного.