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Чийгоз і Умеров подали позови на адміністрацію Путіна

Київ • УНН

 • 10836 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Від імені заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова подано два позови до адміністрації президента Російської Федерації Володимира Путіна з вимогою надання інформації про укази про помилування. Про це повідомив адвокат Микола Полозов в Twitter, передає УНН.

Чийгоз і Умеров подали позови на адміністрацію Путіна

"Подав два адміністративні позови до адміністрації президента Путіна від імені Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова з вимогою надання інформації про укази про помилування", - зазначив він.

Адвокат підкреслив, що засекречування указів про помилування суперечить ч. 2 ст. 24 конституції РФ.

Нагадаємо, двоє українців-політв'язнів, лідери кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров, яких засудили в РФ, 25 жовтня 2017 року були звільнені.

Подал два административных иска к администрации президента Путина от имени Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с требованием предоставления информации об указах о помиловании.
Засекречивание указов о помиловании противоречит ч. 2 ст. 24 Конституции РФ. pic.twitter.com/sBY8Xj2nvN

— Николай Полозов (@nikolai_polozov) 27 декабря 2017 г.

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