Чийгоз і Умеров подали позови на адміністрацію Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Від імені заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова подано два позови до адміністрації президента Російської Федерації Володимира Путіна з вимогою надання інформації про укази про помилування. Про це повідомив адвокат Микола Полозов в Twitter, передає УНН.
"Подав два адміністративні позови до адміністрації президента Путіна від імені Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова з вимогою надання інформації про укази про помилування", - зазначив він.
Адвокат підкреслив, що засекречування указів про помилування суперечить ч. 2 ст. 24 конституції РФ.
Нагадаємо, двоє українців-політв'язнів, лідери кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров, яких засудили в РФ, 25 жовтня 2017 року були звільнені.
Подал два административных иска к администрации президента Путина от имени Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с требованием предоставления информации об указах о помиловании.
Засекречивание указов о помиловании противоречит ч. 2 ст. 24 Конституции РФ. pic.twitter.com/sBY8Xj2nvN