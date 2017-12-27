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Чийгоз и Умеров подали иски на администрацию Путина

Киев • УНН

 • 10836 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. От имени заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова подано два иска к администрации президента Российской Федерации Владимира Путина с требованием предоставления информации об указах о помиловании. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Twitter, передает УНН.

Чийгоз и Умеров подали иски на администрацию Путина

"Подал два административных иска к администрации президента Путина от имени Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с требованием предоставления информации об указах о помиловании", - отметил он.

Адвокат подчеркнул, что засекречивание указов о помиловании противоречит ч. 2 ст. 24 конституции РФ.

Напомним, двое политзаключенных украинцев, лидеры крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых осудили в РФ, 25 октября 2017 года были освобождены.

Подал два административных иска к администрации президента Путина от имени Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с требованием предоставления информации об указах о помиловании.
Засекречивание указов о помиловании противоречит ч. 2 ст. 24 Конституции РФ. pic.twitter.com/sBY8Xj2nvN

— Николай Полозов (@nikolai_polozov) 27 декабря 2017 г.

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