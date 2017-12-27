Чийгоз и Умеров подали иски на администрацию Путина

"Подал два административных иска к администрации президента Путина от имени Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с требованием предоставления информации об указах о помиловании", - отметил он.

Адвокат подчеркнул, что засекречивание указов о помиловании противоречит ч. 2 ст. 24 конституции РФ.

Напомним, двое политзаключенных украинцев, лидеры крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых осудили в РФ, 25 октября 2017 года были освобождены.

Подал два административных иска к администрации президента Путина от имени Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с требованием предоставления информации об указах о помиловании.

Засекречивание указов о помиловании противоречит ч. 2 ст. 24 Конституции РФ. pic.twitter.com/sBY8Xj2nvN