Чийгоз і Умеров подадуть позов на адміністрацію Путіна

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 167774 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 169644 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 299743 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 210691 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 312206 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 208771 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 235770 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 253741 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246324 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136185 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1 м/с
77 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 99093 перегляди
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 53786 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 45923 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 132010 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 40634 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 132010 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 167774 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 299743 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 312206 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 277386 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 99093 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 86370 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 123213 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 140497 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 145871 перегляди
Актуальне
Чийгоз і Умеров подадуть позов на адміністрацію Путіна

Чийгоз і Умеров подадуть позов на адміністрацію Путіна

Київ • УНН

 • 12262 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров збираються подати позов на адміністрацію президента Російської Федерації Володимира Путіна, так як у них досі немає жодних документів про переміщення з Криму в Україну. Де-юре Чийгоз і Умеров все ще в Криму. Про це повідомив адвокат Микола Полозов в Facebook, передає УНН.

"Після стрімкої "депортації" за межі Криму Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, коли їх в режимі спецоперації посадили на літак і через Анапу відправили в Анкару, з'ясувалося, що ніяких документів про їх переміщення російська влада їм не видала," - повідомив адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російська влада намагалася "купити" Меджліс після окупації Криму - Чийгоз

Так, єдиний документ, який видали Ахтему Чийгоз в СІЗО - довідка про звільнення. Ільмі Умеров взагалі опинився за межами Криму без будь-яких підтверджуючих документів.

"За паперами, де-юре, Чийгоз і Умеров все ще в Криму," - уточнив він.

Єдиною документальної зачіпкою виявилося посилання в довідці про звільнення Ахтема Чийгоза на указ президента Російської Федерації про помилування номер 515 від 24.10.2017.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Умеров закликав Європу не знімати з порядку денного санкції проти РФ

У зв'язку з цим адвокат Едем Семедляев і Микола Полозов направили адвокатські запити в адміністрацію президента Російської Федерації про надання відомостей про винесення відповідних указів президентом РФ Путіним.

"Незабаром нам прийшли відповіді. Адміністрація президента Російської Федерації відмовилася надавати ці відомості, пославшись на те, що вони є інформацією з обмеженим доступом. Іншими словами, обидва укази про помилування Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова були засекречені, що позбавляє їх права на реалізацію своїх прав, в тому числі на повернення додому в Крим," - додав Полозов.

Адвокат повідомив про швидкий позов в АП РФ з боку Чийгоза і Умерова, представляти їх інтереси в суді буде Полозов.

"Найближчим часом Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров подадуть позови до адміністрації президента Російської Федерації з вимогою розсекретити ті нормативні акти, які безпосередньо зачіпають їх права і свободи. Представляти їх у московському суді буду я. Ми будемо вимагати чіткої відповіді від адміністрації президента Путіна в зв'язку з якими обставинами і на якій підставі Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров були вивезені з території Криму, "- повідомив адвокат.

Нагадаємо, двоє українських політв'язнів, лідери кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров, яких засудили в РФ, 25 жовтня 2017 були звільнені.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.33
Bitcoin
$87,045.00
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,055.40
Ethereum
$2,001.14