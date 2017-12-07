Чийгоз і Умеров подадуть позов на адміністрацію Путіна

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров збираються подати позов на адміністрацію президента Російської Федерації Володимира Путіна, так як у них досі немає жодних документів про переміщення з Криму в Україну. Де-юре Чийгоз і Умеров все ще в Криму. Про це повідомив адвокат Микола Полозов в Facebook, передає УНН.