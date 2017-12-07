Чийгоз і Умеров подадуть позов на адміністрацію Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров збираються подати позов на адміністрацію президента Російської Федерації Володимира Путіна, так як у них досі немає жодних документів про переміщення з Криму в Україну. Де-юре Чийгоз і Умеров все ще в Криму. Про це повідомив адвокат Микола Полозов в Facebook, передає УНН.
"Після стрімкої "депортації" за межі Криму Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, коли їх в режимі спецоперації посадили на літак і через Анапу відправили в Анкару, з'ясувалося, що ніяких документів про їх переміщення російська влада їм не видала," - повідомив адвокат.
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Так, єдиний документ, який видали Ахтему Чийгоз в СІЗО - довідка про звільнення. Ільмі Умеров взагалі опинився за межами Криму без будь-яких підтверджуючих документів.
"За паперами, де-юре, Чийгоз і Умеров все ще в Криму," - уточнив він.
Єдиною документальної зачіпкою виявилося посилання в довідці про звільнення Ахтема Чийгоза на указ президента Російської Федерації про помилування номер 515 від 24.10.2017.
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У зв'язку з цим адвокат Едем Семедляев і Микола Полозов направили адвокатські запити в адміністрацію президента Російської Федерації про надання відомостей про винесення відповідних указів президентом РФ Путіним.
"Незабаром нам прийшли відповіді. Адміністрація президента Російської Федерації відмовилася надавати ці відомості, пославшись на те, що вони є інформацією з обмеженим доступом. Іншими словами, обидва укази про помилування Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова були засекречені, що позбавляє їх права на реалізацію своїх прав, в тому числі на повернення додому в Крим," - додав Полозов.
Адвокат повідомив про швидкий позов в АП РФ з боку Чийгоза і Умерова, представляти їх інтереси в суді буде Полозов.
"Найближчим часом Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров подадуть позови до адміністрації президента Російської Федерації з вимогою розсекретити ті нормативні акти, які безпосередньо зачіпають їх права і свободи. Представляти їх у московському суді буду я. Ми будемо вимагати чіткої відповіді від адміністрації президента Путіна в зв'язку з якими обставинами і на якій підставі Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров були вивезені з території Криму, "- повідомив адвокат.
Нагадаємо, двоє українських політв'язнів, лідери кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров, яких засудили в РФ, 25 жовтня 2017 були звільнені.