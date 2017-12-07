Чийгоз и Умеров подадут иск на администрацию Путина

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров собираются подать иск на администрацию президента Российской Федерации Владимира Путина, так как у них до сих пор нет никаких документов об перемещении с Крыма в Украину. Де-юре Чийгоз и Умеров все ещё в Крыму. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook, передает УНН.