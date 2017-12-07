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Чийгоз и Умеров подадут иск на администрацию Путина

Чийгоз и Умеров подадут иск на администрацию Путина

Киев  •  УНН

 • 12257 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН.  Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров собираются подать иск на администрацию президента Российской Федерации Владимира Путина, так как у них до сих пор нет никаких документов об перемещении с Крыма в Украину. Де-юре Чийгоз и Умеров все ещё в Крыму. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook, передает УНН.

“После стремительной „депортации“ за пределы Крыма Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, когда их в режиме спецоперации посадили на самолёт и через Анапу отправили в Анкару, выяснилось, что никаких документов об их перемещении российские власти им не выдали,” — сообщил адвокат.

Так, единственный документ, который выдали Ахтему Чийгозу в СИЗО — справка об освобождении. Ильми Умеров вообще оказался за пределами Крыма без каких-либо подтверждающих документов.

“По бумагам, де-юре, Чийгоз и Умеров все ещё в Крыму,” — уточнил он.

Единственной документальной зацепкой оказалась ссылка в справке об освобождении Ахтема Чийгоза на указ президента Российской Федерации о помиловании номер 515 от 24.10.2017.

В связи с этим адвокат Эдем Семедляев и Николай Полозов направили адвокатские запросы в администрацию президента Российской Федерации о предоставлении сведений о вынесении соответствующих указов президентом РФ Путиным.

“Вскоре нам пришли ответы. Администрация президента Российской Федерации отказалась предоставлять эти сведения, сославшись на то, что они являются информацией с ограниченным доступом. Иными словами, оба указа о помиловании Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова были засекречены, что лишает их права на реализацию своих прав, в том числе на возвращение домой в Крым,” — добавил Полозов.

Полозов сообщил о скором иске в АП РФ со стороны Чийгоза и Умерова, представлять их интересы в суде будет Полозов.

“В ближайшее время Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров подадут иски к администрации президента Российской Федерации с требованием рассекретить те нормативные акты, которые непосредственно затрагивают их права и свободы. Представлять их в московском суде буду я. Мы потребуем внятного ответа от администрации президента Путина в связи с какими обстоятельствами и на каком основании Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров были вывезены с территории Крыма,” — сообщил адвокат.

Напомним, двое украинских политзаключенных, лидеры крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых осудили в РФ, 25 октября 2017 были освобождены.

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