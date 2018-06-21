Чиновники часів Обами закликали Трампа не повторювати їх помилок з Росією

“Росіяни, і особливо Кремль, спостерігають за тим, що ми робимо більше, ніж ви говорите. Тому активні заходи стримування, напевно, повинні були б бути більш ефективними ”, - сказала Нуланд. “Ми знаємо, що вони можуть досить успішно зробити це знову, тому тепер нам потрібно планувати те, якими будуть заходи у відповідь. І ми повинні сигналізувати про це”, — закликала вона.

Обидва — і Нуланд і Деніел — визнали, що підхід адміністрації Обами до стримування Росії був “занадто безладним і занадто несміливим, щоб змусити Кремль переглянути свої дії”, пише видання.

Нуланд і Деніел попередили, що адміністрація Трампа ризикує дозволити іноземним зусиллям, які на даний момент не контролюються, вплинути на вибори, піддаючи тим самим США ризику можливого втручання не тільки з Росії, але і з Китаю та інших країн.

“Я думаю, справедливо сказати, що всі ми в процесі припускали, що те, що було зроблено в грудні-січні (санкції проти Росії за втручання у вибори, запроваджені адміністрацією Барка Обами)... стане відправною точкою для того, що потім зробить наступна адміністрація”, — сказала Нуланд.

Даніел додав, що реакція адміністрації Обами на “втручання Росії” була слабкою, оскільки ніхто в уряді “повністю не оцінив масштаби російського втручання” поки вибори не закінчилися.

Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що хоче порозумітися з Росією.