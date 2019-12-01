Чинний чемпіон України з баскетболу програв другу поспіль гру в Суперлізі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Баскетболісти “Одеси” провели домашній матч регулярного чемпіонату Суперліги проти діючого чемпіона України южненського “Хіміка”, інформує УНН з посиланням на ФБУ.
“Хімік” переконливо розпочав матч, набравши 30 очок за стартову чверть. Гості реалізували 4 з 6 триочкових, а захисник южненців Айзея Вільямс ще за першу 10-хвилинку набрав 11 очок, реалізувавши всі свої кидки з гри.
У другій чверті “Одеса” додала у захисті, дозволивши супернику набрати лише 16 очок. Як результат, чверть за командою Олега Юшкіна, яка відіграла ігровий відтинок набагато якісніше, не зробивши жодної втрати за чверть. На велику перерву команди пішли за 3 очок переваги “Хіміка”.
Після великої перерви господарі продовжили гнути свою лінію. Господарі грали у швидкому темпі, атакували з високим відсотком та заволоділи перевагою на щитах. Вчасно активізувався і Брюс Мейсі, який допоміг одеситам набрати за чверть 29 очок та піти на останню перерву вже у якості лідера.
Нокдаун для “Хіміка” виявився нокаутом. Команда Віталія Степановського дозволила супернику отримати двозначну перевагу та так не зуміла повернутися у матч — 86:73.
Найрезультативнішим у господарів став Брюс Мейсі, який до 20 очок додав 6 передач та 5 підбирань. Також відзначимо Дениса Носкова, який набрав 14 очок, 8 підбирань та 2 передачі, реалізувавши 5/6 кидків з гри (РЕ +22).
Таким чином, одесити взяли реванш за поразку в першому колі.
У Хіміка 20 очок набрав Вільямс та 18 у Саллівана.
В іншому матчі ігрового дня лідер змагань “Прометей” обіграв “Миколаїв” 92:73.
Додамо, одесити з 4 звитягами і 5 поразками займають 5 рядок чемпіонату, “Хімік” має 6 перемог в 9 баталіях — 3.