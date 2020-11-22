Чинний чемпіон НБА підсилився провідним форвардом “Кліпперс”

26-річний американець, який минулого сезону виступав за головного конкурента “Лейкерс” — “Лос-Анджелес Кліпперс”, укладе дворічну угоду, за якою отримає 19 млн дол. У контракті прописана опція гравця на другий сезон.

У минулому році він набирав в середньому 18,6 очка і 7,1 підбирання та завоював звання найкращого “шостого гравця” сезону НБА.

Сказано, що Харрелл замінить в команді Дуайта Ховарда, який продовжить кар’єру з “Філадельфією”.

Додамо, що раніше “Лейкерс” підписали іменитого захисника німця Денніса Шрьодера, який має результативність в 18,9 очка і 4 передачі за гру.