Чинний чемпіон НБА підсилився провідним форвардом “Кліпперс”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. “Лос-Анджелес Лейкерс” підписав контракт із важким форвардом Монтрезом Харрелом, повідомляє УНН з посиланням на “ESPN” Едріан Воджнаровскі з посиланням на агента гравця Річа Пола.
26-річний американець, який минулого сезону виступав за головного конкурента “Лейкерс” — “Лос-Анджелес Кліпперс”, укладе дворічну угоду, за якою отримає 19 млн дол. У контракті прописана опція гравця на другий сезон.
У минулому році він набирав в середньому 18,6 очка і 7,1 підбирання та завоював звання найкращого “шостого гравця” сезону НБА.
Сказано, що Харрелл замінить в команді Дуайта Ховарда, який продовжить кар’єру з “Філадельфією”.
Додамо, що раніше “Лейкерс” підписали іменитого захисника німця Денніса Шрьодера, який має результативність в 18,9 очка і 4 передачі за гру.