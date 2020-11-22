Действующий чемпион НБА усилился ведущим форвардом "Клипперс"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. “Лос-Анджелес Лейкерс” подписал контракт с тяжелым форвардом Монтрезом Харрел, сообщает УНН со ссылкой на “ESPN” Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агента игрока Рича Пола.
26-летний американец, который в прошлом сезоне выступал за главного конкурента “Лейкерс” — “Лос-Анджелес Клипперс”, заключит двухлетнее соглашение, по которому получит 19 млн долл. В контракте прописана опция игрока на второй сезон.
В прошлом году он набирал в среднем 18,6 очка и 7,1 подбора и завоевал звание лучшего “шестого игрока” сезона НБА.
Сказано, что Харрелл заменит в команде Дуайта Ховарда, который продолжит карьеру с “Филадельфией”.
Добавим, что ранее “Лейкерс” подписали именитого защитника немца Денниса Шредера, который имеет результативность в 18,9 очка и 4 передачи за игру.