Чи буде в Україні банк від Мінцифри: Федоров дав відповідь

Деталі

"Побачив багато новин про те, що нібито Мінцифра працює над власним банком. За часів розвитку Моно, Sense, А-Банк, Спортбанк – в цьому просто нема потреби. Держава ніколи не зробить щось крутіше. Сервіси для фінтеху – так, тут win-win. Наприклад, 13 липня українці відкрили 80 000 рахунків у банках онлайн, використовуючи шеринг електронного паспорта в "Дії", – написав Федоров.

Міністр зазначив, що команда Мінцифри за те, щоб створювати можливості для бізнесу, а не конкурувати, використовуючи монопольний доступ.

"Тому нові фінтех-сервіси, так. Тут ми зробимо ще багато революційних продуктів. І скоро ви про них почуєте", – додав Федоров.

Нагадаємо