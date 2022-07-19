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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Чи буде в Україні банк від Мінцифри: Федоров дав відповідь

Чи буде в Україні банк від Мінцифри: Федоров дав відповідь

Київ • УНН

 • 137236 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на тлі новин про нібито створення банку від Мінцифри заявив, що у цьому немає потреби. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Федорова.

Деталі

"Побачив багато новин про те, що нібито Мінцифра працює над власним банком. За часів розвитку Моно, Sense, А-Банк, Спортбанк – в цьому просто нема потреби. Держава ніколи не зробить щось крутіше. Сервіси для фінтеху – так, тут win-win. Наприклад, 13 липня українці відкрили 80 000 рахунків у банках онлайн, використовуючи шеринг електронного паспорта в "Дії", – написав Федоров.

Міністр зазначив, що команда Мінцифри за те, щоб створювати можливості для бізнесу, а не конкурувати, використовуючи монопольний доступ.

"Тому нові фінтех-сервіси, так. Тут ми зробимо ще багато революційних продуктів. І скоро ви про них почуєте", – додав Федоров.

Нагадаємо

У застосунку державних послуг "Дія" з'явиться англомовна версія закордонного паспорту, водійських прав та техпаспорту.

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