Будет ли в Украине банк от Минцифры: Федоров дал ответ

Детали

"Увидел много новостей о том, что якобы Минцифра работает над собственным банком. Во времена развития Моно, Sense, А-Банк, Спортбанк – в этом просто нет необходимости. Государство никогда не сделает что-то круче. Сервисы для финтеха – да, здесь win-win. Например, 13 июля украинцы открыли 80 000 счетов в банках онлайн, используя шеринг электронного паспорта в "Дие", – написал Федоров.

Министр отметил, что команда Минцифры за то, чтобы создавать возможности для бизнеса, а не конкурировать, используя монопольный доступ.

"Поэтому новые финтех-сервисы, да. Здесь мы сделаем еще много революционных продуктов. И скоро вы о них услышите", – добавил Федоров.

Напомним