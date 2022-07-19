В приложении государственных услуг "Дия" появится англоязычная версия загранпаспорта, водительских прав и техпаспорта.
Будет ли в Украине банк от Минцифры: Федоров дал ответ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на фоне новостей о якобы создании банка от Минцифры заявил, что в этом нет необходимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Федорова.
Детали
"Увидел много новостей о том, что якобы Минцифра работает над собственным банком. Во времена развития Моно, Sense, А-Банк, Спортбанк – в этом просто нет необходимости. Государство никогда не сделает что-то круче. Сервисы для финтеха – да, здесь win-win. Например, 13 июля украинцы открыли 80 000 счетов в банках онлайн, используя шеринг электронного паспорта в "Дие", – написал Федоров.
Министр отметил, что команда Минцифры за то, чтобы создавать возможности для бизнеса, а не конкурировать, используя монопольный доступ.
"Поэтому новые финтех-сервисы, да. Здесь мы сделаем еще много революционных продуктов. И скоро вы о них услышите", – добавил Федоров.
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