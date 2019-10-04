Четверо в масках вдерлися в будинок, побили і пограбували господаря на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У Гайвороні четверо невідомих в масках вдерлися у будинок по вулиці Медичній, а потім побили і пограбували господаря. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.
Бандити хотіли заволодіти грошима та цінними речами потерпілого. Вимагаючи майно, били чоловіка металевою трубою. Потім зв’язали жертву, забрали 14 тисяч гривень, мобільні телефони марки iPhone, золоті прикраси, годинники, архіватор відеоспостереження. Присвоїли також пістолет, який знаходився у салоні Land Cruiser.
Наразі правоохоронці встановлюють особи нападників. Ведеться слідство.
Нагадаємо, у Кропивницькому обстріляли будинок прокурора.