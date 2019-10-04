Четверо в масках ворвались в дом, избили и ограбили хозяина в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В Гайвороне четверо неизвестных в масках ворвались в дом по улице Медицинской, а затем избили и ограбили хозяина. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
Бандиты хотели завладеть деньгами и ценными вещами потерпевшего. Требуя имущество, избивали мужчину металлической трубой. Затем связали жертву, забрали 14 000 гривен, мобильные телефоны марки iPhone, золотые украшения, часы, архиватор видеонаблюдения. Присвоили также пистолет, который находился в салоне Land Cruiser.
Сейчас правоохранители устанавливают личности нападавших. Ведется следствие.
Напомним, в Кропивницком обстреляли дом прокурора.