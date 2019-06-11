Четверо українців незаконно переправляли іноземців до Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Четверо українців незаконно переправляли іноземців до Європи через Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
"Оперативники спецслужби встановили, що четверо громадян України організували канал нелегальної міграції до Європейського Союзу через територію нашої країни. "Клієнтів" зловмисники підшуковували через особисті зв'язки серед вихідців з Азії та Африки. До України нелегали прибували двома шляхами: або поза пунктами пропуску через державний кордон, або по підроблених документах", - йдеться в повідомленні.
Також вони сприяли незаконній легалізації осіб, які хотіли залишитися в Україні.
"Вони виготовляли фальшиві паспорти, візи, посвідки на проживання та оформлювали фіктивні шлюби з громадянами України. Вартість таких послуг становила до трьох тисяч доларів США з кожного нелегала залежно від складності "замовлення", - зазначається в повідомленні.
Правоохоронці затримали організатора нелегального бізнесу в столичному аеропорту під час відправки чергового "туриста" до ЄС.
"Інші учасники групи також затримані в Києві. Під час обшуків транспортних засобів зловмисників та за місцями їхнього проживання вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність, а також гроші, отримані від нелегального бізнесу", - йдеться в повідомленні.
Наразі організатору та одному з фігурантів справи повідомлено про підозри у скоєнні злочинів передбачених ч. 3 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа — карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років) КК України та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, у Польщі судять чотирьох осіб за участь в незаконному переправленні мігрантів з України.